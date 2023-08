Politycy Porozumienia mają trafić na miejsca zarezerwowane dla Koalicji Polskiej. - Formuła Koalicji Polskiej jest szeroka. Poza posłami i senatorami PSL jest tam Unia Europejskich Demokratów, Centrum Dla Polski, Konserwatyści. Taka formuła nieco chadeckiego obozu jest bardzo istotna. Jako przedstawiciele tego nurtu konserwatywnego światopoglądowo i liberalnego gospodarczo, znaleźliśmy się w ramach klubu Koalicji Polskiej - mówił poseł.

Tydzień temu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” lider Polski 2050 Szymon Hołownia stwierdził, że „nie wyobraża sobie”, aby Porozumienie mogło być częścią Trzeciej Drogi. - Jeżeli osoby, które zostały już przyjęte do Koalicji Polskiej i staną się członkami PSL-u, to wtedy możemy rozmawiać o ich obecności w naszej koalicji. To byłby taki sam błąd jak zaproszenie Pawła Kukiza na listę (w 2019 roku - red.). Jeżeli tego typu ruchy wykonuje się tuż przed wyborami, żeby uzyskać parę głosów więcej, to wynik zawsze będzie ten sam. Tacy ludzi pójdą do PiS-u, bo on zawsze będzie miał większą siłę przekupstwa - powiedział były kandydat na prezydenta.