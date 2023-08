Tajemnica czerwonego skoroszytu Banasia. Projekt ustawy ws. NIK nie był gotowy

Rzeczniczka Konfederacji Anna Bryłka przekonuje, że wspólne wystąpienie z Banasiem dotyczyło ukończonego projektu. – Ustawa, której założenia były prezentowane na wspólnej konferencji prasowej Mariana Banasia i Sławomira Mentzena, była gotowa w dniu prezentacji – podkreśla.

Jednak nawet p.o. rzecznika NIK Marcin Marjański zaznacza, że na razie można mówić tylko o „roboczym projekcie ustawy”. – Prezes NIK Marian Banaś przekazał liderowi Konfederacji roboczy projekt ustawy o zmianie ustawy o NIK, autorstwa izby – wyjaśnia. – Liczymy, że prace nad projektem zostaną ukończone we wrześniu i wtedy zamierzamy przekazać projekt do publicznej wiadomości – dodaje.

To, że w dniu konferencji projekt był w jeszcze szczątkowej formie, potwierdzałby też fakt, że NIK przez długie dni nie chciała nikomu go pokazać, np. Kołu Parlamentarnemu Polska 2050, które wyjątkowo o to zabiegało. – Wystąpiliśmy do NIK o ten projekt, żeby wiedzieć, co w nim jest, skoro mamy go konsultować. Do dziś go nie otrzymaliśmy mimo e-maili, telefonów. To niepoważne – relacjonowała nam w poniedziałek Paulina Hennig-Kloska, szefowa Koła Polska 2050.

Ostatecznie projekt trafił do niej w poniedziałek późnym popołudniem. Jak mówi nam posłanka, zakłada m.in. nadanie NIK uprawnień prokuratorskich, a nawet utworzenie w izbie pionu śledczego.

Jednak nie oznacza to, że projekt otrzymały też inne kluby zaproszone na wtorkowe spotkanie. – Do nas dotarło tylko zaproszenie. Projekt już nie – mówi poseł Lewicy Wiesław Szczepański.