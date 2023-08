Po tym, jak w maju na konwencji programowej PiS prezes tej partii, Jarosław Kaczyński, obiecał waloryzację programu 500+, w parlamencie trwają prace nad realizacją tej zapowiedzi. Od stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego ma wzrosnąć z 500 zł do 800 zł. Wysokość wsparcia zmieni się z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Na pieniądze rodzice poczekają do końca lutego. Zostanie wypłacone z wyrównaniem za styczeń. Tak wynika z nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która pod koniec lipca zyskała akceptację Senatu.

Nowelizacja przewiduje, że minister rodziny za pośrednictwem ZUS będzie mógł przekazywać osobie otrzymującej świadczenie wychowawcze, na wskazany we wniosku o świadczenie adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej, informacje związane z uprawnieniami dla rodzin. Przepis ten ma wejść w życie nie z początkiem 2024 r., jak większość regulacji zawartych w nowelizacji, ale dzień po ogłoszeniu. Jeszcze przed wyborami ekipa rządząca będzie więc mogła poinformować na koszt podatników, ile zrobiła dla rodzin.

Na majową zapowiedź Kaczyńskiego Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, zareagował propozycją szybszego podwyższenia wsparcia do 800 zł - już od czerwca br. Z kolei Polska 2050 i PSL, które w jesiennych wyborach parlamentarnych mają wystartować w koalicji Trzecia Droga, chciałyby zwiększenia o 300 zł obecnej kwoty świadczenia, ale tylko dla rodziców pracujących. - 500 + jako podstawa dla wszystkich, ale jeśli jest propozycja waloryzacji, to dla pracujących, dla tych, którzy płacą podatki. To jest bardziej sprawiedliwe - tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes ludowców.

Program 500+. Jakie zmiany proponują partie?

Lewica natomiast zaproponowała, by świadczenie 500+ było waloryzowane o wskaźnik inflacji co roku. Konfederacja jest natomiast przeciwna podwyżce. - Nie mamy planów polegających na likwidacji 500+. Jesteśmy przeciwnikami rozszerzenia programu do 800+ oraz zwolennikami wprowadzenia obniżek podatkowych, zgodnie z propozycją zmiany ustawy o podatku dochodowym, którą przedstawił Sławomir Mentzen - mówił w maju w Radiu ZET Krzysztof Bosak, choć niedługo wcześniej sam Mentzen nazwał program 500+ „jedną z największych porażek w historii III RP”. - Jedyne, co można realnie zrobić, to przestać waloryzować to świadczenie. Żeby inflacja je zjadła. To zdanie Konfederacji, natomiast ja mam bardziej radykalny pogląd, ja bym zlikwidował 500+ - wyjaśniał swoje stanowisko w styczniu, w rozmowie z „DGP”, prezes Nowej Nadziei.