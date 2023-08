Nie będzie dochodzenia ws. spotu PiS z ujęciami z Auschwitz

Kadrowi z wpisem Lisa towarzyszyło pytanie "czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem" i hasło "#Marsz4Czerwca". Spot nawiązywał do organizowanego przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską marszu w Warszawie "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami". Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, określanej mianem "lex Tusk", udział w marszu zadeklarowali liderzy PSL i Polski 2050, wcześniej zrobiło to kierownictwo Nowej Lewicy.

Po fali krytyki Tomasz Lis przeprosił za swój wpis o "komorze". Tłumaczył, że miał na myśli więzienną celę. "W języku więziennym cela to kajuta, natomiast cela izolatka to »komora«" - napisał. "Liczę na to, że panowie Duda i Kaczyński zapłacą za swe zbrodnie przeciw demokracji, ale po ludzku życzę im zdrowia i długiego życia" - dodał.

Po emisji spotu prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze, że "pamięć o Ofiarach niemieckich zbrodni w Auschwitz jest święta i nietykalna", a "tragedia milionów Ofiar nie może być wykorzystywana w walce politycznej".

Czytaj więcej Polityka Spot PiS z Auschwitz. Jest reakcja Muzeum "Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar" - pisze na swoim profilu Muzeum Auschwitz".

Spot PiS krytykowali politycy partii opozycyjnych. Muzeum Auschwitz zamieściło na Twitterze komunikat o treści: "Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz - po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu - uwłacza pamięci ofiar. To smutny, bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej". Muzeum Auschwitz sprecyzowało, że wpis dotyczył zarówno spotu PiS, jak i wpisu Tomasza Lisa.

7 czerwca spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym wykorzystano ujęcia z byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz, został zablokowany w mediach społecznościowych partii. Stało się tak na żądanie brytyjskiego nadawcy BBC. "Działacze partii Kaczyńskiego nie tylko bez pytania wzięli fragmenty filmu BBC, ale je poprzerabiali" - napisał dziennik.