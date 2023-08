Zatrzęsienie sejmowych uchwał w sprawie patronów roku

– To przeistoczyło się w jakąś karykaturę – oburza się wiceszefowa Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwona Śledzińska-Katarasińska z KO. – Nie ma żadnych powodów, by Sejm uchwalał aż tylu patronów. Być może należy odebrać mu takie uprawnienia. Niech lokalnych patronów obierają sobie instytucje samorządowe – dodaje.

Dlaczego doszło do kolejnej zmiany regulaminu? Jak ustaliliśmy, zrobiono to, by móc uhonorować polskich olimpijczyków. Chodzi o to, że w przyszłym roku przypada stulecie zdobycia na igrzyskach w Paryżu pierwszych polskich medali olimpijskich. By uczcić tę rocznicę, uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków wniósł Tomasz Zimoch, poseł Polski 2050 i były komentator sportowy.

Jak parlamentarzysta relacjonuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, ku jego zdumieniu projekt nie został rozpatrzony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. – Regulamin Sejmu jasno stanowi, że komisja powinna pracować nad wszystkimi projektami w sprawie ustanowienia danego roku rokiem osoby albo wydarzenia. Tymczasem prezydium komisji, nie mając takich uprawnień, wybrało na własną rękę pięć z 13 projektów i przekazało do dalszego procedowania w komisji – wyjaśnia.

Dodaje, że zamówił ekspertyzy u konstytucjonalistów i w Biurze Analiz Sejmowych, które były „druzgocące” dla prezydium komisji. – Wysłałem je do marszałek Elżbiety Witek, która po rozmowie ze mną uznała, że wyjściem z sytuacji będzie zmiana regulaminu Sejmu – dodaje.

Nieoficjalnie wiadomo, że liczbę patronów nie wydłużono o jednego, lecz od razu o dwóch, by móc uczcić też powstańca styczniowego i pisarza Zygmunta Miłkowskiego.