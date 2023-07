Sławomir Mentzen chce zostać ministrem finansów

Uważa też, że PiS zamiast poprawić jakość sądownictwa - pogorszył ją, oraz że powinno się rozdzielić funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, bo "prokuratura nie może być zbrojnym ramieniem jednej partii politycznej", więc rozdzielenie tych funkcji dake jej pewna niezależność.



Na uwagę, że często odpowiadając na pytania mówi; "nie wiem", Mentzen odparł, że nie można znać się na wszystkim, bo "po to są eksperci".

- Nie będę nigdy ministrem sprawiedliwości, więc po co mam zużywać ograniczone zasoby na zastanawianie się, jak naprawić sądownictwo. Czuję się za to dobrze, bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby być ministrem finansów - powiedział Sławomir Mentzen. - I prędzej czy później nim będę - podsumował.