Michał Kolanko: Kiedy prezydent Duda ogłosi termin wyborów parlamentarnych 2023?

Kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosi termin wyborów? Doradcy prezydenta bardzo starannie pilnują, by nie uprzedzić jego decyzji swoimi wypowiedziami w mediach. - Do połowy sierpnia ta decyzja musi zostać podjęta. Prezydent wielokrotnie mówił, że dochowa wszelkich obowiązków wynikających z zapisów konstytucji - mówił w poniedziałek rano na antenie TVP1 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Również sam prezydent w swoich wypowiedziach w ostatnich miesiącach był enigmatyczny, jeśli chodzi o termin wyborów.

W 2019 roku prezydent Duda ogłosił wybory 6 sierpnia - odbyły się 13 października tamtego roku. Zbliża się więc moment decyzji dla Pałacu Prezydenckiego. Polska scena polityczna znajduje się w coraz bardziej paradoksalnej sytuacji - innej niż cztery lata temu.

Pikniki z Jarosławem Kaczyńskim

Z jednej strony, w praktyce od kilkunastu miesięcy trwa intensywna prekampania wyborcza. Liderzy odwiedzają kolejne miejscowości, odbył się marsz 4 czerwca, rząd w całej Polsce organizuje pikniki rodzinne, które służą teoretycznie m.in. promocji programu 800 plus - w praktyce to sposób na prowadzenie prekampanii, z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W 2019 PiS zresztą też organizowało podobne pikniki. Z drugiej strony formalnie wybory się jeszcze nie rozpoczęły, co wpływa na terminy rejestracji komitetów, zbieranie podpisów, finansowanie wszystkich aktywności. Przekonywanie Polaków (co wprost przyznają politycy) trwa jednak bardzo intensywnie i już teraz można powiedzieć, że była to najdłuższa prekampania w ostatnich latach. Decyzja prezydenta przecięłaby trwającą od wielu miesięcy fikcję.