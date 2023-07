Izrael. Beniamin Netanjahu przeforsował pierwsze zmiany w sądownictwie

Najbardziej prawicowy rząd od powstania Izraela zdecydował się na wprowadzenie pierwszego etapu reformy sądownictwa.

Liderzy koalicji rządowej nie kryją, że to dopiero początek i dalszy ciąg nastąpi po trzymiesięcznej przerwie parlamentarnej. Obecnie chodzi jedynie o ograniczenie kompetencji Sądu Najwyższego. W swym orzeczeniu może on bowiem uznać za „nieuzasadnione” czy też „pozbawione sensu” decyzje rządu lub poszczególnych ministrów. Jest to formuła jeszcze z czasów brytyjskich, idąca dalej niż proste stwierdzenie niezgodności z prawem. Stanowiła zawsze dość poważne ograniczenie działań rządu, nie tylko radykalnie prawicowego gabinetu Netanjahu.

– Jest to element najmniej inwazyjny z całej gamy reform przygotowywanych przez obecny rząd. Co ciekawe, za zmianą kompetencji Sądu Najwyższego opowiadało się w przeszłości także grono polityków opozycyjnych, którzy są obecnie przeciwko reformie, co czynią wyłącznie z powodów politycznych – tłumaczył „Rzeczpospolitej” Icchak Klein, ekspert Kohelet Policy Forum, prawicowego think tanku, w którym opracowane zostały założenia obecnej reformy sądownictwa.

Większość obywateli państwa żydowskiego była od początku przeciwko planom reform rządu Netanjahu powstałego w wyniku wyborów w grudniu ubiegłego roku. Z ostatniego sondażu publicznej telewizji KAN News wynika, że jedynie 35 proc. Izraelczyków wspiera w tej sprawie rząd. Przeciwko jest 46 proc.

– Netanjahu podzielił naród dogłębnie i trudno dzisiaj ocenić, jak dramatyczne mogą być tego skutki w przyszłości. Na pewno ucierpi na tym gotowość obronna Izraela – mówi „Rzeczpospolitej” Awi Scharf z krytycznego wobec prawicowego rządu dziennika „Haarec”. Przypomina, że ponad 10 tys. rezerwistów armii zapowiada, że zrezygnuje z ponadobowiązkowych ćwiczeń po zakończeniu służby wojskowej. Obecnie są powoływani co roku na miesiąc, lecz wielu rezerwistów, jak piloci czy członkowie formacji służb specjalnych, godzi się dobrowolnie na dłuższe ćwiczenia. Piloci rezerwy spędzają w swych jednostkach jeden dzień w tygodniu, co daje znacznie więcej niż ustawowy miesiąc w roku. Nikt nie ma wątpliwości, że ich nieobecność osłabia armię. W sondażu KAN News 47 proc. uczestniczących chce zaniechania takiej formy protestu przez rezerwistów.