- Jedną z pierwszych obietnic Donalda Tuska było wprowadzenie aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Nie ma na to zgody - oświadczył poseł partii Zbigniewa Ziobry.

"Donald Tusk feruje wyroki"

Janusz Kowalski wyraził szacunek dla funkcjonariuszy policji "że ratują życie i zdrowie". Pytany, czy według niego policjanci w sprawie pani Joanny z Krakowa nie popełnili błędów odparł, że opiera się na oficjalnych komunikatach policji i Izby Lekarskiej, ponieważ ma "szacunek do tej sprawy". - A nie jak Donald Tusk, który wychodzi, który feruje wyroki, który wykorzystuje tragedię kobiety, która miała zagrożenie życia, bo takie było zgłoszenie, po to, żeby walczyć o zabijanie dzieci - mówił polityk.

Dopytywany o sprawę ujawniania w komunikacie przez policję danych dotyczących stanu zdrowia pani Joanny minister odparł: - Moim zdaniem potrzebna jest zawsze ochrona interesu kobiety.

Janusz Kowalski dodał, że jego zdaniem "w takich sprawach trzeba zawsze postępować ostrożnie". - Natomiast nie ma zgody na to, żeby w taki - powiem wprost - szatański sposób Donald Tusk wyprowadzał Polaków - oświadczył wiceminister rolnictwa. - My bronimy kobiet, Donald Tusk chce zabijać dzieci. Na to nie ma zgody - powiedział.

Sprawa pani Joanny z Krakowa

Jak podały "Fakty" TVN, pod koniec kwietnia pani Joanna z Krakowa źle poczuła się po zażyciu tabletki poronnej. Środek przyjęła, ponieważ ciąża miała zagrażać jej życiu i zdrowiu.