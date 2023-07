Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka

Jako przykład wymieniano m.in. incydent z rosyjską rakietą, która spadła na terytorium Polski w grudniu ubiegłego roku.

W czwartek sejmowa Komisja Obrony Narodowej negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności. Za wnioskiem głosowało 20 posłów, 21 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Swojego partyjnego kolegi bronili w internecie politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Cezary Tomczyk: Czy teraz rakiety w Polsce wykrywają konie? W ciągu pięciu miesięcy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak dał popis nieudolności państwa, partactwa i wszystkiego co najgorsze w polskim rządzie - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej, nawiązując do znalezienia rosyjskiej rakiety w lesie pod Bydgoszczą po pięciu miesiącach od momentu, gdy spadła ona na Polskę.

"Wojsko Polskie to już 175000 żołnierzy plus zakupy najnowocześniejszej broni. Co robi opozycja? Zgłasza wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka. Powiedzieć zdrada to jak nic nie powiedzieć. Obronimy szefa MON i zapewnimy bezpieczeństwo Polakom" - pisał Jacek Sasin.

"Ktoś, kto chce teraz ministra Mariusza Błaszczaka atakować i odwoływać, działa wprost przeciwko bezpieczeństwu Polski. Atak na skutecznego szefa polskiego MON to wpisywanie się w działania Rosji. Minister Mariusz Błaszczak jest doskonałym szefem MON, co udowodnił wielokrotnie w ostatnich latach. Nadzorował działania podczas obrony polskiej granicy przed falą migrantów z Białorusi w 2021 roku, skutecznie przezwyciężając poważny kryzys. Minister Mariusz Błaszczak zasługuje na podziękowania od nas wszystkich, a nie na bezsensowny atak opozycji" - przekonywała Beata Szydło.