Czy brak jedności w koalicji PSL i Polski 2050 w tej sprawie nie jest problemem?



- Nie ma tu żadnego problemu. Problem to mają w rządzie, bo Mateusz Morawiecki mówi o miliardach z UE, że to Plan Marshalla, a Zbigniew Ziobro mówi, że to wielkie oszustwo. To jest wielki problem - przekonywał prezes PSL.

Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz nie przyjął zaproszenia od Donalda Tuska na marsz 4 czerwca?

Kosiniak-Kamysz był też pytany dlaczego bardzo szybko odpowiedział pozytywnie na zaproszenie premiera, a na zaproszenie Donalda Tuska, na marsz 4 czerwca, początkowo odpowiedział negatywnie (choć ostatecznie się na nim pojawił).

Czytaj więcej Polityka Unijna sekretarz ds. wewnętrznych: Obowiązkowa relokacja nie będzie dotyczyć Polski Unijna sekretarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson oświadczyła, że w związku z przyjęciem ponad miliona uchodźców z Ukrainy, zgodnie z negocjowanymi przepisami Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności ze strony innych państw UE.

- Donald Tusk nie jest premierem Rzeczpospolitej, organizował wydarzenie - bardzo udane - ale jednak wydarzenie, którego gospodarzem była Platforma Obywatelska - stwierdził prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz przekonywał jednocześnie, że "sondaże po marszu są niekorzystne" dla opozycji, ponieważ "najbardziej urosła Konfederacja".