Referendum ws. relokacji uchodźców – języczek u wagi

PiS wyszło poza bańkę

Choć medialno-ekspercki komentariat przyjął pomysł referendum chłodno i szybko ogłosił je ruchem rozpaczliwym, to powyższe wyniki każą potraktować te opinie z dystansem. W średniej sondażowej (za serwisem Politico z 3 lipca) rządzący mogą liczyć na 35 proc. poparcia. Granicy 40 proc. nie przekraczają od jesieni 2020 r. Referendum okazuje się więc pierwszym od dawna tematem, w którym po stronie inicjatywy rządzących jest spora grupa Polaków wykraczająca poza jej elektorat. Co do oczekiwanej odpowiedzi na referendalne pytanie – po tej samej stronie co PiS, przeciw relokacji, jest niemal dwa razy więcej Polaków niż deklarujących oddanie głosu na tę partię.

Opozycja jak dotąd z pola referendalnej debaty zwyczajnie zdezerterowała. Sprowadza je do karykatury („gacie pełne referendum” Tuska na wiecu w Poznaniu) bądź umniejsza („niepotrzebne, bo Polacy i tak są przeciw” Kosiniaka-Kamysza). Tymczasem wśród zwolenników referendum i przeciwników relokacji są wyborcy, od których zależeć będzie wynik jesiennych wyborów.

Wróćmy do liczb. Według przywołanego już badania dla „Rz” poza wyborcami PiS zwolennicy referendum przeważają też wśród niezdecydowanych (53 proc. do 45 proc.). Wśród wyborców opozycji – za głosowaniem opowiada się 28 proc. z nich.

Z kolei RMF FM, omawiając zlecony dla siebie sondaż, podkreśliło, że pomysł referendum cieszy się szczególnym poparciem wśród młodych wyborców. Głosowania chce aż 70 proc. badanych z grupy 18–29 lat. Ta sama grupa najwyraźniej sprzeciwia się relokacji. To, uwaga, 92 proc. młodych!

Opozycja ślepa na okazję

Ani niezdecydowani, ani młodzi nie są naturalnym zasobem wyborców PiS. Partia ma raczej twardy, dobrze zmobilizowany elektorat. Przekonywanie niezdecydowanych – zdemobilizowanych, zrażonych do PiS albo poszukujących dla siebie wciąż oferty pośród partii opozycji – w teorii powinno należeć do aspirujących formacji anty-PiS. Młodzi z kolei to elektorat co prawda niewielki, ale wedle zdecydowanej większości badań dla rządzących – niemal stracony. Opozycja wiązała z nim duże nadzieje, ale odwraca się dziś do niego plecami.