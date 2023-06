- Popiera naszą poprawkę. Gdyby nie przeszła to będzie głosował przeciwko. My składamy poprawkę, która ma docenić pracę Polaków. Różnice są nie między PSL a Polską 2050, a między PiS i Suwerenną Polską. Jedni o KPO mówią, że to Plan Marshalla, a drudzy, że to jest zdrada. To jest dopiero rozjazd. Jakbyśmy poszukali też w Koalicji Obywatelskiej, pomiędzy Platformą a Zielonymi na przykład, to też znajdziemy sporo różnic. Nie sądzę, by PO popierała pomysł eutanazji, który mają w swoim programie Zieloni. To, że czasem w niektórych sprawach inaczej akcentujemy, to i tak największa spójność jest między PSL a Polską 2050 - odparł Kosiniak-Kamysz.

- My się wyróżniamy. Stawiamy na dwie rzeczy - i takie są naszym zdaniem linie podziału w Polsce. Polska marnotrawna - i naprzeciwko tego my stajemy jako Polska gospodarna. Ale wyróżniamy się też na opozycji: nie licytujemy się z PiS na świadczenia socjalne. Mamy wolność światopoglądową i nikt nie będzie nikomu kazał podpisywać żadnych oświadczeń o tylko lewicowych poglądach, jak proponuje PO i Lewica - mówił też prezes PSL.

Wybory parlamentarne: Czy PSL może się znaleźć na listach z PO?

A czy możliwy jest jeszcze start PSL z list PO?

- My idziemy swoją drogą, z życzliwością patrzymy na inne formacje demokratyczne, zawsze z takim dobrym przesłaniem dla wszystkich. Idziemy swoją drogą, Trzecią Drogą. To jest jedyna szansa na odsunięcie PiS od władzy. To najcenniejszy głos, jaki może wyborca oddać. On waży dużo więcej, niż oddany na duże formacje. To my zdecydujemy. Jak my zajmiemy trzecie miejsce, to jest duże prawdopodobieństwo, że odsuniemy PiS od władzy. Jak trzecie miejsce zajmie Konfederacja - jest duże prawdopodobieństwo, że stworzy koalicję z PiS - odparł.



Prezes PSL był też pytany czy na listach Trzeciej Drogi może znaleźć się miejsce dla Artura Dziambora, byłego polityka Konfederacji, a obecnie lidera Wolnościowców.