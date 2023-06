– Republikanie w Kongresie skupieni są na ekstremizmie MAGA [hasło Trumpa: Make America Great Again – red.], teoriach spiskowych i przyklękaniu przed Donaldem Trupem – powiedział w rozmowie z dziennikarzami przewodniczący mniejszości demokratycznej w Izbie Hakeem Jeffries. – Nie mają agendy, wizji ani planu co do gospodarki, rynku pracy, służby zdrowia, bezpieczeństwa posiadania broni ani niczego innego, co jest ważne dla narodu amerykańskiego. Teraz po raz kolejny nam to pokazali – dodał.

Inni stwierdzili, że rezolucja impeachmentu wobec Bidena to próba odwrócenia uwagi od tego, że Trump jako prezydent był dwukrotnie poddany tej procedurze, a teraz usłyszał federalne zarzuty dotyczące bezprawnego przechowywania tajnych dokumentów rządowych.

– Ta instytucja stała się miejscem, gdzie kwestie ekstremalne, dziwaczne i mało poważne poddawane są dyskusji, a te ważne zostawiane na boku – powiedział kongresmen Jim McGovern, czołowy demokrata w kongresowej komisji regulaminowej.

Komentatorzy zauważają natomiast, że działanie Boebert pokazuje, jaką władzę nad przewodniczącym McCarthym mają konserwatyści w Izbie Reprezentantów. „Oni szykują się na więcej. Opierając się na podobnych procedurach jak Boebert, kongresmence Annie Paulinie Lunie udało się przeforsować w ubiegłym tygodniu głosowanie nad cenzurą wobec republikańskiego kongresmena Adama Schiffa, który brał udział śledztwie dotyczącym powiązań Trumpa z Rosją” – pisze Associated Press. – Tak będzie cały czas. Kevin McCarthy nie ma kontroli nad swoim ugrupowaniem. W Izbie trwa teraz wyścig w stronę ekstremum, który wyrządza okrutne szkody tej instytucji – powiedział kongresmen Adam Schiff.