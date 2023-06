Tauron odpiera zarzuty części polityków i nie godzi się na postulaty wydzielenia aktywów dystrybucyjnych z grup energetycznych. – Ostatnie 8 lat to najlepszy okres dla polskiej energetyki mimo trudności – mówił Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron, trzeciego co do wielkości producenta energii w Polsce. Podkreślał, że przez ten czas wydano na sieci dystrybucyjne 16 mld zł. Teraz spółka chce wydawać rok rocznie 3 mld zł.