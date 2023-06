Paweł Zalewski o relokacji uchodźców w UE: Polska 2050 i PSL są przeciwko przymusowi

Zalewski został zapytany o to, jaki stosunek do paktu migracyjnego i przymusowej relokacji mają Polska 2050 i PSL.

Poseł Polski 2050 Paweł Zalewski: Wiele argumentów przeciwko przymusowej relokacji uchodźców

- Jako Trzecia Droga, czyli Polska 2050 i PSL, jesteśmy przeciwko przymusowej relokacji migrantów. Jest wiele argumentów przeciwko temu pomysłowi, ale dla nas najważniejszy jest aspekt humanitarny. Nie można zmuszać ludzi, którzy przeżyli koszmar we własnym kraju - i dlatego dostali azyl polityczny w Unii Europejskiej - aby mieszkali nie tam, gdzie chcą. Przymus polega właśnie na tym, iż migranci, którzy chcą mieszkać np. we Francji muszą mieszkać gdzieś indziej. To jest nie do zaakceptowania - stwierdził polityk.

Każdy kraj w UE ma prawo prowadzić własną politykę migracyjną, i to my decydujemy o tym, ilu przyjmujemy imigrantów z poszczególnych krajów Paweł Zalewski, poseł Polski 2050

Co Paweł Zalewski sądzi o referendum ws. relokacji uchodźców

Jednocześnie, zdaniem posła, "pomysł referendum ws. paktu migracyjnego jest dziwny". Referendum takie zapowiedział w Sejmie Jarosław Kaczyński



- Referenda odbywają się w sprawach, które są kontrowersyjne. Nawet Lewica zapowiedziała, że jest przeciwko przymusowej relokacji. Polityka azylowa jest wspólną polityką Unii Europejskiej - są umowy, które to regulują. Propozycja, która została przyjęta przez Radę UE dotyczy zmiany dotychczasowej polityki w zakresie azylu. Elementem tej zmiany jest przymusowe przemieszczanie - temu się sprzeciwiamy. Każdy kraj w UE ma prawo prowadzić własną politykę migracyjną - i to my decydujemy o tym, ilu przyjmujemy imigrantów z poszczególnych krajów. Polski rząd przyjął już w ubiegłym roku 136 tysięcy imigrantów z Azji - głównie z krajów muzułmańskich. Pomysł relokacji nie może dotyczyć migrantów ekonomicznych, ponieważ jest to już kompetencja każdego kraju - uważa parlamentarzysta.