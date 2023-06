Partia Marianny Schreiber, Mam Dość 2023, nie istnieje

„Otwieram spotkania Lody i Piwo z Marianną Schreiber. Ja stawiam. Zapraszam serdecznie. Będziemy rozmawiać o polityce i o tym wszystkim, co dotyka nasze polskie społeczeństwo. Ale żeby nie było za słodko, to zapraszam was na piwko” – ogłosiła w mediach społecznościowych Marianna Schreiber. Spotkania zaplanowano na początku lipca nad Wisłą w Warszawie i są kolejnym happeningiem, mającym przyciągnąć wyborców do celebrytki, przedstawiającej się jako liderka partii „Mam Dość 2023”.

Marianna Schreiber: Żona ministra z PiS w programie TVN "Top Model"

Zanim Schreiber została polityczką, w 2021 roku wzięła udział w programie TVN "Top Model". Zyskała rozgłos, jednak nie tylko z powodu urody, ale głównie z uwagi na fakt, że od samego początku nie kryła, że jest żoną ministra i polityka PiS Łukasza Schreibera. Dodała, że mąż na początku nic nie wiedział o jej udziale w programie. Jej przygoda z Top Model skończyła się już na trzecim odcinku, ale to wystarczyło, by zdobyć popularność i kontynuować karierę w mediach społecznościowych.

Od tej pory Schreiber robi dużo, by utrzymywać uwagę internautów. Nagrała piosenkę i teledysk, w którym wystąpiła w stroju syrenki, niesiona przez boksera Marcina Najmana. Wystawiła na licytację na rzecz WOŚP wspólny pobyt na basenie, którą wygrał Michał Marszał, satyryk z tygodnika „Nie”. Odbyła dobrowolną 28-dniową służbę wojskową. Poddała się nawet operacji nosa. Wszystko to szczegółowo relacjonuje w mediach społecznościowych, których jest obecnie gwiazdą.