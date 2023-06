Szejna o komisji ds. badania wpływów rosyjskich: Polowanie i nagonka na opozycję

"Konfederacja to ugrupowanie antyeuropejskie i antypaństwowe"

Polityka zapytano również, dlaczego to Konfederacja wyrasta na trzecią siłę w Polsce, a nie Lewica. - Tego jeszcze nie wiemy, ale wydaje mi się, że Konfederacja na razie skutecznie kreuje się na taką niezależną siłę polityczną, a w rzeczywistości jest to ugrupowanie antyeuropejskie, antypaństwowe, a twarzą jest pan Grzegorz Braun, który jest prorosyjski - powiedział wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

Szejna zaapelował także, by głosować na jego formację, gdyż jest ona gwarantem realizacji postulatów socjalnych, przestrzegania praw kobiet i konstytucji. - Jeżeli by ktoś zagłosował na Lewicę i Lewica by wygrała wybory, w prezencie dostałby premierkę lub premiera z Lewicy. Dlatego zachęcam, by głosować na Lewicę, a nie na Platformę Obywatelską - zaznaczył w rozmowie z RMF FM Andrzej Szejna.