Halicki: "Lex Tusk"? Polskę może czekać utrata głosu w UE

- Istota tej komisji i sam sposób jej powoływania są najbardziej bulwersującymi kwestiami. Komisarz Reynders powiedział na ostatnim posiedzeniu komisji, że przy dalszej pracy nad "Lex Tusk" może pojawić się wniosek do TSUE o zastosowanie środków zaradczych. A to powinno oznaczać zamrożenie tej ustawy. Wiemy jednak, że poprzednie orzeczenia TSUE były lekceważone przez polski rząd, ale to już byłaby recydywa, która wiązałaby się z kolejnymi konsekwencjami budżetowymi lub zastosowaniem art. 7, co mogłoby się zakończyć zawieszeniem prawa głosu Polski w UE - zaznaczył parlamentarzysta.

Czytaj więcej Polityka "Lex Tusk". Nowelizacja w Sejmie. Co zrobi PiS? Jest decyzja Na bieżącym posiedzeniu Sejmu nie przewidujemy wyboru członków komisji do spraw badania wpływów rosyjskich - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek informując, jak jego partia zachowa się wobec nowelizacji ustawy złożonej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zdaniem eurodeputowanego "prezydent Andrzej Duda zdaje sobie sprawę, że przegrana PiS-u na jesieni jest bardzo prawdopodobna i dlatego już dziś próbuje sobie zagwarantować wpływ w obszarach, które powinny być prerogatywami rządowymi".

- Zgłoszenie nowelizacji przez prezydenta do "lex Tusk" - cztery dni po jego podpisaniu - nie wynikało z dogłębnej analizy, tylko ze zderzeniem się z zagraniczną opinią publiczną. Rządzący nie spodziewali się tak szybkiej reakcji Departamentu Stanu i bardzo jasnej deklaracji KE. W obliczu tych zdarzeń prezydent próbuje zachować lepszy wizerunek w stosunku do konfrontacyjnego kierunku jaki przyjął rząd - uważa polityk

Halicki mówił też o tym, ile Polska straciła funduszy w wyniku sporu z UE i nakładanymi na nią karami finansowymi.

- To jest dokładnie 550 milionów euro, czyli około 2,5 miliarda zł. Ale straty są dużo poważniejsze. Tracimy jeszcze fundusze z europejskiej perspektywy finansowej, która działa już od 2021 roku. To miliardy euro, które powinny funkcjonować na rzecz polskiego społeczeństwa - podkreślił parlamentarzysta.