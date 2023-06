Prezydencki minister: Marszami nastawienia społecznego się nie zmieni

Dodał, że jest to klasyka demokracji, bo takie marsze mają za zadanie mobilizację wyborców, ale w sensie politycznym, przekonania nieprzekonanych, nie mają wielkiego znaczenia. - Takimi marszami nastawienia społecznego się nie zmienia - uważa polityk.

W 2015 roku szliśmy do władzy, ale po coś. Po co idzie dzisiaj opozycja? Jaki jest program gospodarczy PO? Jaki jest program prorodzinny? - pytał w RMF FM poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Według Dery 7 lat rządów PO-PSL, czas, w którym "Tusk decydował o losach Polaków", były okresem fatalnym, w którym wszystko, co robił Tusk odbywało się kosztem "zwykłych Polaków", a mottem tego czasu było "pieniędzy nie ma i nie będzie".



Zdaniem Andrzeja Dery Donald Tusk nadal nie ma Polakom wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o program, więc gra na emocjach, i to negatywnych.



- Jak się nie ma co pokazać pozytywnego, to trzeba gdzieś zintegrować środowisko opozycyjne, tym integratorem jest nienawiść i on tego nie ukrywa - mówił minister. Dodał, że to działanie w "stylu Donalda Tuska", który mówi o jednoczeniu wzbudzając jednocześnie nienawiść.