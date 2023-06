W niedzielę w Warszawie odbył się marsz zorganizowany przez Donalda Tuska. O wydarzeniu mówił w Radiu ZET wiceszef MSWiA Błażej Poboży. - Zanosiło się na marsz nienawiści (…) ale tak nie było - powiedział polityk. - Policja nie odnotowała wczoraj żadnych, większych incydentów. 4 tys. polskich policjantów wykonało wczoraj bardzo dobrą pracę, zabezpieczając marsz - dodał.

Poboży: Otrzymałem informację o 150 tys. uczestnikach marszu

Zapytany o to, ile osób wzięło udział w marszu, organizowanym przez PO, Poboży stwierdził, że „na pewno nie było to pół miliona, o czym mówi organizator”. Jak powiedział Poboży, „otrzymał podobną informację, jeśli chodzi o liczbę uczestników co, ta, która przedostała się wczoraj do mediów – 150 tys." (organizatorzy marszu szacują, że brało w nim udział 500 tys. osób - red.).

- To była ta liczba, która jest szacunkowa - stwierdził polityk, zaznaczając jednak, że „trudno jest to jednoznacznie oszacować, ponieważ marsz objął dużą część miasta, dodatkowo zbiegło się to z weekendem i ładną pogodą”. Zdaniem wiceszefa MSWiA „takie emocjonowanie się wokół liczby uczestników wiele nie zmienia”. Polityk wyraził też opinię, że "wyborów nie wygrywa się na ulicach Warszawy"

Poboży: Tusk zwabił liderów na swój marsz partyjny

Jak powiedział Poboży, „Donald Tusk wykonał bardzo dużą pracę polityczną i okołopolityczną polegającą na sprowadzeniu do Warszawy całego aktywu PO”. - Osiągnął wczoraj bardzo duży sukces - stwierdził. - Podporządkował sobie całą opozycję, zdominował ją, zwabił ją na marsz przy użyciu moralno-politycznego szantażu z wykorzystaniem części dziennikarzy i mediów. Zwabił liderów na swój marsz partyjny, nie pozwolił im nawet wystąpić - dodał polityk PiS. Jak ocenił, „teraz przez 3-4 tygodnie będzie pałowanie pozostałych partii opozycyjnych – Hołowni, Kosiniaka, Lewicy – że dali się”. - Wykonałem ogromne poświęcenie indywidualne i rodzinne poświęcenie wczoraj. Obejrzałem materiały organizatora z marszu, transmisję - powiedział Poboży.