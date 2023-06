Wróblewski: Marsz duży, ale przekaz stary. Zero idei

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski mówił na antenie RMF FM między innymi o zorganizowanym przez Platformę Obywatelską Marszu 4 czerwca, który odbył się w niedzielę w Warszawie. - Marsz duży, ale przekaz stary – zero programu, zero idei. W 2015 roku szliśmy do władzy, ale po coś. Po co idzie dzisiaj opozycja? - stwierdził polityk. - Jaki jest program gospodarczy PO? Jaki jest program prorodzinny? - pytał Wróblewski, odnosząc się do marszu.

Bartłomiej Wróblewski podczas rozmowy nawiązał również do opublikowanego przez Prawo i Sprawiedliwość spotu zniechęcającego do udziału w marszu. Znalazły się w nim ujęcia pokazujące były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. - Nasze działania pokazywały intencje opozycji i się nie pomyliliśmy. Kwestii dotyczących Auschwitz nie powinno się dotykać w debacie publicznej. Ja bym tego w przyszłości więcej nie robił - stwierdził.

Czytaj więcej Polityka Poboży: Tusk osiągnął wczoraj bardzo duży sukces Donald Tusk podporządkował sobie całą opozycję, zdominował ją, zwabił ją na marsz przy użyciu moralno-politycznego szantażu z wykorzystaniem części dziennikarzy i mediów. Zwabił liderów na swój marsz partyjny, nie pozwolił im nawet wystąpić - powiedział w rozmowie z Radiem ZET wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

"Prezydenckie propozycje godne rozważenia"

Polityk pytany był także o prezydencki projekt nowelizacji ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich. Jak podkreślił, prezydenckie propozycje "są godne rozważenia". - Prezydent wystąpił z tą propozycją, żeby obniżyć temperaturę debaty. Nie zmienia się istota sprawy – wyjaśnienie wpływów rosyjskich w Polsce, kwestii resetu, motywów polityków rządu Platformy i PSL - ocenił poseł PiS. Można się zastanawiać, czy nie można było tej komisji zwołać rok temu - powiedział.