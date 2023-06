Czy Węgry zostaną pozbawione prawa kierowania Unią Europejską?

Budapeszt ma rotacyjnie kierować Unią w II połowie 2024 roku. Coraz częściej słychać głosy, czy nie pozbawić go tego prawa z powodu łamania podstawowych wartości UE.

W czwartek w Parlamencie Europejskim będzie głosowana rezolucja, która po raz pierwszy stawia takie pytanie. Od tego do wiążącej decyzji droga daleka, ale po raz pierwszy w historii ktoś w ogóle zgłasza taką propozycję. O węgierskiej prezydencji mówią też Niemcy. – Mam wątpliwości co do tego, w jakim stopniu Węgry będą w stanie przewodzić udanej prezydencji w Radzie – powiedziała niemiecka minister ds. europejskich Anna Lührmann.

Budapeszt oczywiście protestuje. – Parlament nie ma żadnej roli do odegrania, jest jednogłośna uchwała Rady sprzed wielu lat, która ustala kolejność prezydencji – powiedziała węgierska minister sprawiedliwości Judit Varga. Odniosła się także do krytyków Węgier, którzy twierdzą, że prezydencji nie powinno sprawować państwo, wobec którego prowadzona jest procedura o łamanie praworządności. – Artykuł 7 nic nie mówi o tym, kto jest prezydencją, to jest obowiązek (przekazania jej państwu członkowskiemu – red.). Jest to uregulowane przez prawo europejskie – dodała węgierska minister. Choć zwolennicy odebrania Węgrom prezydencji powołują się głównie na spór o praworządność, to nie jest tajemnicą, że chodzi również o wyłamywanie się Budapesztu z jednolitego frontu wsparcia dla Ukrainy i stosowania sankcji wobec Rosji.

Rotacyjna prezydencja jest zapisana w unijnych traktatach i w tym sensie minister Varga ma rację, że Węgry mają prawo ją sprawować. Ale już dokładny termin to zwykła decyzja Rady UE, podejmowana kwalifikowaną większości głosów, z dodatkową uwagą, że to „projektowana” lista prezydencji. O tym, że Węgry mają rotacyjnie kierować Unią właśnie w II połowie 2024 roku, Rada zdecydowała jw sierpniu 2016 roku, ustalając listę od II połowy 2017 do końca 2030 roku. Skoro kwalifikowaną większością głosów zdecydowała o takiej kolejności, to tym samym trybem może ją zmienić.