W Seulu ok. 6:32 rano czasu lokalnego (23:32 we wtorek czasu polskiego) ogłoszono alarm, a władze miasta zaapelowały do mieszkańców, by przygotowali się do potencjalnej ewakuacji. Późniejsze komunikaty głosiły, że uruchomienie alarmu w mieście było pomyłką.

Również władze Japonii ogłosiły ostrzeżenie za pomocą systemu J-Alert dla mieszkańców południowej prefektury Okinawa, by w środę rano szukali schronienia w budynkach.



Szef gabinetu premiera Japonii, Hirokazu Matsuno oświadczył, że północnokoreańska rakieta znikła z radarów nad Morzem Żółtym i nie weszła na orbitę Ziemi.

6 Tyle prób wyniesienia satelity na orbitę podjęła Korea Północna. Powodzeniem zakończyły się dwie

Przed środową próbą podjętą przez Pjongjang Departament Stanu USA ostrzegał, że jakakolwiek próba wystrzelenia przez Koreę Północną satelity za pomocą pocisku balistycznego naruszy rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.