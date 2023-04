Korea Płn. oświadczyła, że jest mocarstwem atomowym

Korea Północna: Mamy dostęp do środków umożliwiających odwet na USA

Jak napisała szefowa północnokoreańskiej dyplomacji zmienić swoje stanowisko powinny USA, a nie jej kraj. "USA powinny mieć na uwadze, że bezpieczeństwo może być zagwarantowane tylko wtedy, jeśli całkowicie wykorzenią swoją wrogą politykę wobec KRLD" - oświadczyła Choe.

Szefowe MSZ państw G7 we wspólnym oświadczeniu wezwali Koreę Północną do rezygnacji z broni atomowej

Szefowa MSZ Korei Płn. w wydanym oświadczeniu pisze też, że jej kraj nie zabiega o "uznanie i zatwierdzenie" swojego statusu jako mocarstwa atomowego. "Jesteśmy usatysfakcjonowani naszym dostępem do środków umożliwiających odwet wobec zagrożenia nuklearnego ze strony USA" - podkreśliła.



Choe napisała też, że Korei Północnej nie obowiązują przepisy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, ponieważ Pjongjang odstąpił od niego w 2003.



We wtorek szefowe MSZ państw G7 we wspólnym oświadczeniu wezwali Koreę Północną do rezygnacji z broni atomowej i wypełnienia zapisów Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.