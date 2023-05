Ziobro opuści koalicję, jeżeli Jarosław Kaczyński uzna, że opłaca mu się go wypchnąć, m.in. po to, żeby w przyszłości zmajoryzował Konfederację Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, Koalicja Polska-PSL

Kamiński odniósł się również do ostatnich sondaży wyborczych, które wskazują na zwycięstwo PiS-u, ale bez sejmowej większości.

- Jeżeli PiS wygra wybory, to będzie to pyrrusowe zwycięstwo. Pamiętajmy, że po to by rządzić, trzeba mieć większość w Sejmie. A sondaże wyborcze nie wskazują na to, żeby PiS i jego potencjalny koalicjant mogli mieć bezpieczną większość w następnej kadencji w Sejmie - podkreślił polityk.

- Obawiam się, że jeżeli władza na Nowogrodzkiej przegra wybory, to będzie nam grozić wariant Trumpa i Bolsanaro. Gdy PiS przegrywało wybory, to zawsze mówił, że były one sfałszowane. A teraz mają do dyspozycji swój Sąd Najwyższy i armię ludzi, która może krzyczeć w całym kraju, że wybory zostały sfałszowane. Uważam, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz - dodał.