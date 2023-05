Mieszkanie plus nie wypaliło. Ja, uczciwie rzecz biorąc, nie uczestniczyłem w tym procesie Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii

- Nie mamy świadomości tego, że ktoś wystawia na sprzedaż mieszkanie nie po to, aby je sprzedać po cenie rynkowej. To powoduje pewną spiralę cen. Tym (porównywarką) możemy obniżyć ceny nawet o kilka procent - przekonywał.

Następnie Budę spytano o ogłoszony przez PiS przed kilkoma laty program Mieszkanie plus, w ramach którego miało powstać 100 tysięcy mieszkań na wynajem, ale liczba ta nigdy nie została osiągnięta.



- Mieszkanie plus nie wypaliło. Ja, uczciwie rzecz biorąc, nie uczestniczyłem w tym procesie. Ja dziś sprzątam po Mieszkaniu plus. Za chwilę zaproponuje rozwiązanie, które zamknie ten temat. Wszyscy ci, którzy otrzymali mieszkania, bo dzisiaj to jest najem, w ramach Mieszkania plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat. Dobrze skończymy - tyle mogę zrobić. Dziś idziemy w zupełnie innym kierunku - stwierdził.

- Ja mogę przeprosić za liderów tego projektu wówczas i pochylić czoła i powiedzieć, że spróbujemy to jeszcze naprawić, ale nie kontynuujemy Mieszkania plus, bo ono się nie sprawdziło - dodał.



Buda zachęcał też, aby Polacy korzystali z możliwości oszczędzania na specjalnych kontach mieszkaniowych, które - jak mówił - oferują bardzo atrakcyjne warunki (m.in. inflacyjną premię mieszkaniową, oprocentowanie na poziomie inflacji). - Niestety my w Polsce nie mamy żadnego zwyczaju oszczędzania. Wszystkie kraje zachodniej cywilizacji oszczędzają. Jak ktoś zarabia 2 tys. dolarów - 200 oszczędza. Wszyscy systematycznie oszczędzają. My żyjemy na kartach kredytowych, wydajemy więcej niż zarabiamy. My musimy doprowadzić do tego, że Polacy oszczędzają - przekonywał Buda.