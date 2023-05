Morawiecki: Mam nadzieję, że Ziobro nie będzie głosował jak Tusk

Premier był pytany kogo kompromituje sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym, który - ze względu na bunt części sędziów przeciwko prezes TK, Julii Przyłębskiej - nie jest w stanie orzekać w sprawach, które wymagają pełnego składu (dziś co najmniej 11 sędziów).



- Mnie zależy na tym, aby instytucje państwa polskiego mogły normalnie działać. Kiedy dochodzi do tego, że część sędziów nie podejmuje swoich obowiązków, staramy się jako rządzący zaproponować rozwiązania, które mogłyby doprowadzić do tego, by Trybunał Konstytucyjny jako instytucja mógł normalnie działać. Stąd propozycja powrotu do takiego zapisu, w kontekście kworum, czyli liczby członków TK uprawnionych do podejmowania decyzji w pełnym składzie, do powrotu do liczby osób 9. To jest ta liczba, która obowiązywała w czasach rządów PO-PSL, wcześniej PiS czy SLD. A więc nie jest to przepis, który mógłby budzić jakieś obawy. Jest to potrzebne, aby Trybunał wydał wyrok w zasadniczej sprawie, która interesuje wszystkich Polaków. Pani prezes Julia Przyłębska robi wszystko co w jej mocy, aby ten wyrok wydać. Jaki będzie nie wiem, ale ważne jest, aby jakiś wyrok zapadł - odparł Morawiecki.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Duda vs. Sąd Najwyższy. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył nową datę rozprawy W środę 31 maja o godzinie 10.00 Trybunał Konstytucyjny ma zająć się sporem kompetencyjnym pomiędzy Sądem Najwyższym a prezydentem w sprawie ułaskawień. Pierwsza rozprawa miała odbyć się we wtorek 9 maja, ale została odwołana.

Sprawa, o której mówi premier to kwestia zgodności nowelizacji przepisów m.in. o Sądzie Najwyższym, wynegocjowanej przez rząd z UE, których wejście w życie ma odblokować środki z KPO dla Polski.

Morawiecki był też pytany czy liczy na poparcie Suwerennej Polski ws. nowelizacji ustawy o TK, zmniejszającej liczbę sędziów wymaganych do orzekania w pełnym składzie z 11 do 9.