Prof. Wojciuk: Trzeba zmienić ustrój Polski

- Sytuacja wygląda tak, że samorząd wykonuje pracę robotnika, który kopie dół, a nad nim stoi nadzorca, czyli regulator z Warszawy, którzy mówi mu jak kopać. Proponujemy, żeby stosować prawo miejscowe w większym stopniu i pozwolić samorządom na decydowanie np. o tym jak ma wyglądać oświata, albo czy handel w niedziele powinny być dopuszczony. Czyli wszystkie sprawy, które nie są strategiczne z punktu widzenia całości - wyjaśniła ekspertka.

Wojciuk zwrócił następnie uwagę na zróżnicowanie poglądów Polaków w zależności od województwa, w którym mieszkają.

- We wszystkich wyborach od 1989 roku widać, że Polska północno-zachodnia jest bardziej progresywna, a południowo-wschodnia bardziej konserwatywna. Dlatego, decyzje ważne dla obywateli, ale nie strategiczne z punktu widzenia państwa ogromnie nas różnią i polaryzują. Obecny system to gra, w której zwycięzca bierze wszystko. Prowadzi to do patologicznej sytuacji, w której partie mogą używać różnic między nami do zdobycia władzy i narzucenia drugiej połowie obywateli swoich wartości - stwierdziła prof. Wojciuk.