Czarnek o śmierci maltretowanego 8-latka: Z protokołu wynika, że nic się nie działo

W poniedziałek rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformował o śmieci 8-letniego Kamila z Częstochowy, o którego życie lekarze walczyli od 3 kwietnia.

Do sprawy maltretowanego Kamila odniósł się na antenie Radia ZET szef Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Jak stwierdził polityk, szkoła specjalna, do której chodził Kamil, to szkoła podlegająca prezydentowi Częstochowy. Dodał także, że dyrektora tej placówki powołał prezydent tego miasta.

Czytaj więcej Społeczeństwo Nie żyje maltretowany ośmiolatek z Częstochowy. "Kamilek zmarł dziś rano" Ośmiolatek z Częstochowy, o którego życie lekarze walczyli od 3 kwietnia, zmarł w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. O śmieci 8-letniego Kamila poinformował rzecznik placówki.

Czarnek podkreślił, że kiedy sprawa wyszła na jaw, kuratorium, które zostało poinformowane przez media, ale również przez dyrekcję szkoły, przeprowadziło kontrolę doraźną. - Wynika z niej, że szkoła zachowywała się tutaj akurat w porządku - powiedział. - Na wszystkie przejawy patologiczne reagowała. Informowała służby miejskie opieki społecznej, podlegające prezydentowi miasta Częstochowy - dodał.

Szef MEiN zapytany został, kiedy były te reakcje. - Z protokołu kontroli, która została przeprowadzona miesiąc temu, wynika, że były dwie takie sytuacje - powiedział Czarnek. - W marcu, kiedy dziecko skarżyło się na ból ręki, okazało się, że ta ręka jest złamana. Matka została poinformowana, przyszła po dziecko, zabrała do lekarza, a następnego dnia przyprowadziła z ręką w gipsie - dodał. - Z protokołu kontroli wynika, że zachowanie dziecka było standardowe, nic się nie działo z dzieckiem. Dopiero w marcu tego roku i w kwietniu, kiedy matka zgłosiła, że dziecko się poparzyło, dyrektor szkoły podlegającej prezydentowi Częstochowy zareagował. Zawiadomił służby miejskie i opieka społeczna była na miejscu w mieszkaniu Kamilka. Dlaczego tam nie było reakcji, to już nie jest pytanie do mnie - zaznaczył minister.