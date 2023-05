PO z akcją #PiSzaoralwies. Minister rolnictwa: Każdy będzie mógł mieć lochę

W umieszczanych m.in. na Twitterze filmach posłowie i posłanki Platformy Obywatelskiej przekonują, że ze względu na pięciokrotny spadek liczby stad trzody chlewnej w Polsce, na polskich stołach rośnie ilość mięsa wieprzowego z Niemiec i Danii. "Gdzie jest polski schabowy?" - pyta posłanka KO, Marta Golbik. Inna posłanka KO, Katarzyna Lubnauer ostrzega, że "za chwilę karkówka i schab będą produktami luksusowymi", a kolejna posłanka Koalicji Obywatelskiej, Kinga Gajewska, zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że "pozwoliło, aby w Polsce upadały gospodarstwa rodzinne hodujące świnie".

- Cieszę się, że PO, która nigdy nie interesowała się wsią, nigdy nie interesowała się rolnictwem, zwijała Polskę powiatową, zaczęła w ciągu ostatnich 3 dni mówić o wsi - powiedział Telus pytany o akcję Platformy Obywatelskiej na konferencji prasowej.

- To, że dziś mamy tak trudną sytuację w rolnictwie, to jest wina tego, że nie mamy swojego przetwórstwa. A kto doprowadził do tego, że polskie przedsiębiorstwa sprywatyzowano, sprzedano koncernom i one teraz decydują o cenach produktów rolnych? - pytał dodając, że Platforma Obywatelska powinna "spytać o to Leszka Balcerowicza, który jest chyba jej doradcą" (Leszek Balcerowicz, były wicepremier, minister finansów oraz prezes NBP nie jest związany z Platformą - red.).