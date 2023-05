Grupa TUI spłaciła ostatecznie pożyczkę, jaką uzyskała od niemieckiego skarbu państwa w czasie pandemii. By tego dokonać, podniosła kapitał. Do Funduszu Stabilizacji Gospodarczej, który udzielił pomocy finansowej, spółka wpłaciła 750 milionów euro, co obejmuje także rekompensatę za prawa do konwersji oraz odsetki i inne zobowiązania.