Iwaniak: Na „wdowią rentę” czeka 1,5 miliona wdów i wdowców

Iwaniak został także zapytany o to, czy Lewica może liczyć na wsparcie innych ugrupowań opozycyjnych ws. uchwalenia nowego projektu.

- Myślę, że projekt znajdzie poparcie. Gdy zaczęliśmy przedstawiać opinii publicznej nasz pomysł, to zaraz usłyszeliśmy, że PSL ma podobny projekt. Donald Tusk także powiedział, że PO pracuje nad podobnym rozwiązaniem. Nikt przed wyborami nie stanie i nie powie, że nie poprze tego projektu, ponieważ dotyczy on bardzo dużej grupy społecznej - seniorów. Na ten projekt czeka 1,5 miliona wdów i wdowców. Staramy się uchwalić tę ustawę od 2012 roku, to nie jest zwykła kiełbasa wyborcza. W trakcie nasze letniej trasy rozmawialiśmy o wielu projektach dla seniorów, ale to właśnie ten skupił na sobie największe zainteresowanie - wyjaśnił parlamentarzysta.