Kowalski: Kukiz głosował w interesie PO. Powinien oddać 4 mln zł

Kowalski został zapytany o to, jak ocenia działania UE ws. napływu ukraińskiego zboża do Polski i innych krajów naszej części Europy.



Reklama

- Ursula von der Leyen i Europejski Komisarz ds. Handlu kompletnie nie reagowali na krzywdę polskich rolników. Jest wielka szansa, że zostanie teraz nałożone cło na ukraińskie zboże, co jest postulatem Solidarnej Polski od 6 czerwca. Widać, że im więcej kompetencji kompetencji przekazujemy do UE, tym bardziej KE nie działa. Ursula von der Leyen nigdy nie spotkała się z rolnikami w Hrubieszowie, Szczecinie, ani Nysie. Gdyby chodziło o niemieckich rolników, to natychmiast by zareagowała - stwierdził poseł Solidarnej Polski.

Wszystkie organizacje rolnicze zgadzają się z polskim rządem - twardo bronimy polskich interesów Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, poseł Solidarnej Polski

Zdaniem wiceministra rolnictwa, "nadchodzą 2-3 tygodnie, które będą kluczowe dla polskich interesów".

- Wszystkie organizacje rolnicze zgadzają się z polskim rządem - twardo bronimy polskich interesów. Zbudowanie koalicji kilku państw, które mówią twardym głosem w UE w końcu wstrząsnęło Ursulą von der Leyen, która dotychczas cynicznie przyglądała się krzywdzie polskich rolników. Przewodnicząca KE, jako eurokratka, która ma prorosyjskie sympatie, jest zainteresowana podkładaniem min pod stosunki polsko-ukraińskie - uważa polityk.