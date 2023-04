PiS rządzi Polską od wyborów parlamentarnych z jesieni 2015 roku, po których 16 listopada 2015 roku sformowano rząd Beaty Szydło - większościowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. W grudniu 2017 roku Szydło na stanowisku premiera zastąpił Mateusz Morawiecki, który pozostaje szefem rządu do dziś.

23 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy Ustawy o obronie ojczyzny, przygotowanej przy udziale Jarosława Kaczyńskiego, który od 6 października 2020 do 19 czerwca 2022 roku pełnił w rządzie funkcję wicepremiera i przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Ustawa przewiduje, że od 2023 roku Polska ma wydawać na obronność 3 proc. PKB. oraz wprowadza dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Przewiduje też docelowe powiększenie wielkości polskiej armii do 300 tys. żołnierzy - 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT. Oznaczałoby to podwojenie liczebności obecnej armii.



Obecny rząd podpisał kontrakty na dostawy kilku rodzajów nowego uzbrojenia dla polskiej armii - 31 stycznia 2020 roku w Dęblinie Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 32 wielozadaniowych myśliwców piątej generacji F-35 (za ok. 4,6 mld dolarów). Polska kupi też ok. 250 czołgów M1A2 Abrams za około 4,75 mld dolarów oraz 500 systemów HIMARS za ok. 10 mld dolarów. Ponadto Polska kupiła w Korei Południowej 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50 (za 3 mld dolarów) oraz czołgi K2 i haubice samobieżne K9. Tych pierwszych z Korei Południowej ma trafić do Polski 180, a kolejnych 800 ma zostać wyprodukowanych w Polsce. Haubic K9 ma trafić do Polski z Korei Południowej 48, a w Polsce ma zostać wyprodukowanych kolejnych 600.