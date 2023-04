Holandia: Parlament ewakuowany z powodu pluszowego misia

Przyłębska pisze do buntowników: wypełnijcie przysięgę

Większość sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyszła na czwartkową naradę nad wnioskiem prezydenta ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. A Julia Przyłębska pisze do nieobecnych by przystąpili do pracy, bo "naruszają zasady funkcjonowania legalnego organu".