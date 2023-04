Krzysztof Kosiński: Groźba załamania inwestycji lokalnych

Jaki jest stan finansowy polskich samorządów?

Jeszcze nigdy w historii nie było tak złej sytuacji finansowej samorządów. W 2023 r. dochody z PIT-u dla samorządów są o 24 proc. mniejsze niż w 2022 r. Równocześnie mamy radykalnie podwyższone wydatki. Inflacja, która dotyka zwykłych obywateli, dla samorządów jest jeszcze bardziej dotkliwa. Ceny energii dla samorządów wzrosły o 200–300 proc. Koszty inwestycji wzrosły o 40–50 proc. w stosunku do pierwotnych kosztorysów. Z jednej strony spadają nam dochody, a z drugiej rosną nam wydatki.

Działania rządu nie rozwiązują problemów polskich samorządów, są to działania punktowe, a nie systemowe. Rząd próbuje ręcznie sterować finansami, a nam potrzebne są rozwiązania, które ustabilizują sytuację. Jeżeli planujemy długoterminowe inwestycje, to musimy mieć na nie zabezpieczone środki. A nie wiemy, jakie będą finanse samorządów w przyszłym roku. Przecież znów może nas czekać jakaś rewolucja. Chcemy przekonać Ministerstwo Finansów, żeby samorządy dostały udział w ryczałcie. Jest to sposób rozliczania podatników, na który chętnie przechodzą przedsiębiorcy, bo jest dla nich bardzo korzystny. Niestety samorządy nie mają żadnego udziału w ryczałcie, teraz trafia on w 100 proc. do budżetu państwa. Przez to dochody samorządów są wyraźnie zmniejszone.