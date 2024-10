Samorządowcy naciskają na rząd. O co postulują?

Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Sondaże dla Rafała Trzaskowskiego, czyli co łączy kandydatów PiS z Jakubem Wawrzyniakiem Kolejny sondaż pokazuje, na czym polega problem PiS z kandydatem na prezydenta. Każdy potencjalny kandydat jest w sytuacji, w jakiej niegdyś był w piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Wawrzyniak - jest co najwyżej zmiennikiem kogoś, kogo nie ma.

Są i samorządowcy, którzy mają pewne wątpliwości. – Dobrze, że samorządowcy z Związku Miast Polskich zorientowali się po roku od wyborów, że kompetencje samorządu są ograniczane. Powinni postulat złożyć wcześniej, tuż po wyborach 15 X. Kompetencje samorządu były ograniczane przez władze PiS przez osiem lat. To wynikało z natury tej partii. Na to nie ma zgody i nie powinno być. Nie wszystkie postulaty jednak poprawią sytuację samorządów. Niezrozumiała jest np. chęć powrotu do tego, by prezydenci wójtowie i burmistrzowie zasiadali w radach nadzorczych – mówi nam Bohdan Stawiski, radny powiatu wołowskiego, członek zarządu powiatu z Bezpartyjnych Samorządowców. – To prowadzi do patologii. Moim zdaniem nawet radni powinni być objęci tym zakazem. Zniesienie limitów powoływania zastępców wójta, burmistrza, prezydenta to też nie jest dobry krok. Zniesienie dwukadencyjności to też zły pomysł. Trzy kadencje to maksimum. Inne postulaty dotyczące szkół czy Wód Polskich to są kroki rzeczywiście wzmacniające samorząd – dodaje Stawiski.

Kampania przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku pod znakiem samorządu?

Rozmówcy ze sfery samorządowej zwracają uwagę, że kandydatem KO na prezydenta Polski może być samorządowiec Rafał Trzaskowski. – Spodziewam się tego, że Rafał Trzaskowski może liczyć na wsparcie lokalnych samorządowców w całej Polsce. Bez „załatwienia” spraw, jak zniesienie dwukadencyjności, o to poparcie może być mu trudno – zauważa w rozmowie z nami Krzysztof Kosiński.