Kosiński: Nigdy w historii nie było tak złej sytuacji finansowej samorządów

- Są to działania punktowe, a nie systemowe. Rząd próbuje ręcznie sterować finansami samorządów, a nam potrzebne są rozwiązania, które ustabilizują sytuację. Jeżeli planujemy długoterminowe inwestycje, to musimy mieć na nie środki. A tak naprawdę, nie wiemy jakie będą finanse samorządów w przyszłym roku. Przecież znów może nas czekać jakaś rewolucja. Chcemy przekonać Ministerstwo Finansów, żeby samorządy dostały udział w ryczałcie. Jest to sposób rozliczania podatników, na który chętnie przechodzą przedsiębiorcy, bo im się to opłaca. Niestety samorządy nie mają żadnego udziału w ryczałcie, ponieważ trafia on w 100 proc. do budżetu państwa. Przez to dochody samorządów są wyraźnie zmniejszone - stwierdził polityk.

Czytaj więcej Finanse Starania samorządów o zwrot podatku nie zawsze mają sens Dużą pokusą dla samorządów mogą być zabiegi o odzyskanie VAT po wyroku TSUE. Eksperci radzą jednak sprawdzić opłacalność takiej operacji.

Kosiński podkreślił, że "Polska może zostać narażona na załamanie inwestycji publicznych".

- W tym momencie zaczynają się nabory do inwestycji związanych z europejską perspektywą finansową na lata 2021-2027. Problemem jest to, że pozyskując europejskie fundusze trzeba mieć jeszcze wkład własny na poziomie 15-25 proc. A obecnie samorządy mają problem, żeby zabezpieczyć nawet tak małe środki. Zagrożone mogą być duże projekty infrastrukturalne, które dotychczas bardzo pozytywnie zmieniały nasze lokalne wspólnoty - zaznaczył prezydent Ciechanowa.