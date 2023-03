W rozmowie z RMF FM Hołownia mówił w piątek, że jednym z celów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 jest wprowadzenie godnych płac dla oświaty, ochrony zdrowia i urzędników. Chodzi o „takie płace, które w pierwszym rzędzie dorównują inflacji”, - Żeby ci ludzie, których państwo zatrudnia, zaczynając od nauczycieli, idąc przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną, przez sanepidy, tak doświadczone w czasie pandemii, ale też przez innych urzędników państwowych, przez funkcjonariuszy, żeby oni nie tracili na tym, że to państwo jest ich pracodawcą. Państwo, które w części współodpowiada za tak wysoką inflację - tłumaczył.

Lider Polski 2050 podkreślił, że „państwo nie może być najgorszym pracodawcą w tym kraju, a niestety jest”. - Nie było takiego rządu, który do tego stopnia rozhulał inflację przez niemądrą politykę - stwierdził.

Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali „listę wspólnych spraw do załatwienia” w następnej kadencji parlamentu na środowej konferencji prasowej. Wśród postulatów znalazło się „doprowadzenie do tego, aby Polacy decydowali w najważniejszych sprawach”. - Chodzi o postawienie na demokrację bezpośrednią, referenda. Jednym z przykładów, który dajemy w tej liście jest przywrócenie kompromisu w sprawie przerwania ciąży i oddanie głosu obywatelom, czyli przeprowadzenie referendum - tłumaczył szef ludowców.

W sobotniej rozmowie lider Polski 2050 podkreślał, że temat aborcji „jest bardzo ważny, dlatego, że to w Polakach wciąż pracuje”. - My to widzimy w każdym badaniu, które robimy. Jest potężna niezgoda Polaków na to, co zrobił (Jarosław) Kaczyński w 2020 roku przez ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odrzuca 70 proc., a nawet więcej, Polek i Polaków. 70 proc. chce zmiany tego status quo. Jak to można zrobić skutecznie? Tylko i wyłącznie przez referendum - argumentował.



- Chcieliśmy pokazać, że dwie siły polityczne mogą się zgodzić na to, że nie będzie w przyszłej kadencji narzucania woli partyjnych działaczy, przewodniczących partii Polkom i Polakom. I to nie polityk i nie biskup będzie decydował o tym, jak będzie, tylko Polki i Polacy w referendum - dodał Szymon Hołownia.