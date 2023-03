Prezes Najwyższej Izby Kontroli był w czwartek w Polsat News pytany, czy uważa kontrolę w Narodowym Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) za priorytetową i pilną. - Jak najbardziej, uważam, że kwota 800 milionów, która została wydana na projekt Szybka Ścieżka - Innowacje Informatyczne wymaga, aby obywatele wiedzieli, na co wydawane są pieniądze - odparł Marian Banaś.

- W tym wypadku jedna firma w Białymstoku otrzymała 123 miliony. Chcemy wiedzieć, w jakich okolicznościach i co za to zostało zrobione. Firma ponoć dopiero co zaczęła swoją działalność, a taką kwotę już dostała, więc jest jak najbardziej potrzebne, aby taka kontrola miała miejsce - dodał.

Kiedy zacznie się kontrola NIK w NCBR? - Została już podjęta decyzja, w przyszłym tygodniu rozpoczniemy pierwsze czynności kontrolne - zapowiedział Marian Banaś deklarując, że tematyka kontrolna została już opracowana. - Przeprowadzi to delegatura w Białymstoku - przekazał.

Prezes NIK mówił, że kontrolerzy Izby w przyszłym tygodniu pojawią się "w podmiocie, który otrzymał 123 miliony z NCBR".

Poseł KO Michał Szczerba mówił w kontekście sprawy NCBR o powiązaniach personalnych nominatów Partii Republikańskiej. Pytany o wątpliwości dotyczące styku "polityki i pieniędzy" Marian Banaś powiedział w Polsat News, że to "ważne, abyśmy mieli pełną jasność i przejrzystość, jak wydawane są środki publiczne".

Pytany, kiedy może zakończyć się kontrola NIK w NCBR Marian Banaś odparł, że kontrole doraźne trwają zazwyczaj krócej niż planowe. - Podejrzewam, że ta kontrola powinna się zakończyć gdzieś w okolicach czerwca - oświadczył.

Marian Banaś powiedział też, że do Izby wpłynęły wnioski o przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Edukacji i Nauki w kontekście konkursu nazywanego w mediach "willa plus". Prezes NIK ocenił, że jest to temat "wrażliwy społecznie". - Analizujemy w tej chwili ten materiał i w najbliższym czasie podejmiemy decyzję, czy ta kontrola będzie miała miejsce - powiedział. Dodał, że decyzji jeszcze nie ma, "bo wnioski w tej sprawie wpłynęły dosyć późno".