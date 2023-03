Informując o tym, że stołeczna prokuratura zdecydowała o wszczęciu śledztwa, portal powołał się na pisma, które z Prokuratury Okręgowej w Warszawie otrzymali posłowie Koalicji Obywatelskiej - Cezary Tomczyk (Platforma Obywatelska) i Adam Szłapka (Nowoczesna). W związku z mailami mającymi pochodzić z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka, które od blisko dwóch lat publikowane są w internecie, posłowie złożyli kilka zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Reklama

"Postanowieniem prokuratora z dnia 22.02.2023 zostało wszczęte śledztwo w sprawie ujawnienia (...) za pośrednictwem niezabezpieczonych środków komunikacji korespondencji mailowej zawierającej dane objęte klauzulą »zastrzeżone«, »tajne« oraz »ściśle tajne«" - tak, według portalu TVN24, brzmi "kluczowy fragment pisma z prokuratury". Redakcja zastrzegła, że nie otrzymała odpowiedzi na pytania skierowane do rzeczniczki warszawskiej prokuratury.

Czytaj więcej Polityka Afera mailowa. Po decyzji sądu ws. wyborów kopertowych poseł Solidarnej Polski nazwany "palantem" "Ostro to grzeją w mediach. (...) Musi nas obóz wziąć w obronę. Nie ma k... mowy, żeby MM (Mateusz Morawiecki) i MD (Michał Dworczyk) płacili za to sami, a palant (Janusz) Kowalski jeszcze atakował za te decyzje" - tak doradca premiera miał zareagować na medialne komentarze decyzji sądu ws. tzw. wyborów kopertowych - wynika z maili, które mają pochodzić ze zhakowanej skrzynki Michała Dworczyka.

Dworczyk mówi, że nie pamięta treści maila

W rozmowie z tvn24.pl Michał Dworczyk powiedział, że nie wiedział o wszczęciu śledztwa. - Nie wiem nic na temat tego, żeby w mojej skrzynce były informacje niejawne. Nie mam więcej nic do powiedzenia w tej sprawie - powiedział portalowi były szef KPRM.

Jak pisze tvn24.pl, postępowanie prokuratury dotyczy korespondencji mailowej między Michałem Dworczykiem a jego doradcą ds. obronności, pułkownikiem Krzysztofem Gajem.

Reklama

Pytany przez portal, czy pamięta treść ujawnionego w październiku 2022 roku maila płk. Gaja, Dworczyk odpowiedział, że nie. - Pamiętam za to, że mam oświadczenie płk. Gaja, że żadnych niejawnych materiałów nie przesyłał. I to jest w aktach sprawy - dodał.

Czytaj więcej Polityka Siemoniak: Warto czytać maile z afery mailowej Michała Dworczyka - Za prywatne rozmowy, nawet użycie nieprzyzwoitego słowa, nie ponosi się konsekwencji - w ten sposób wiceprzewodniczący PO, Tomasz Siemoniak, mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem o tym, że politycy Koalicji Obywatelskiej nie obawiają się komisji śledczej ws. afery taśmowej.

Według pism, które otrzymali Tomczyk i Szłapka, śledztwo zostało wszczęte na podstawie artykułów 265 par. 1 i 266 par. 2 Kodeksu karnego. Jeden mówi o ujawnieniu "wbrew przepisom ustawy" informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne", drugi artykuł dotyczy funkcjonariusza publicznego, "który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli »zastrzeżone« lub »poufne« lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes". Za złamanie przepisów grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W sprawie opisywanej przez portal TVN24 chodzi o ujawniony w październiku 2022 r. fragment maila mającego pochodzić z maja 2020 r. "Pułkownik Gaj przesyłał ze swojej prywatnej skrzynki pocztowej maile również na prywatny adres Michała Dworczyka. Zawierał w nich szczegółowe raporty ze swojej pracy, wizyt i rozmów w gabinetach Ministerstwa Obrony Narodowej i na poligonach" - podało tvn24.pl.

Z opublikowanych w internecie wiadomości wynikało, że pułkownik wysyłał z prywatnej skrzynki maile do Dworczyka, a jedna z wiadomości dotyczyła szczegółowej notatki o systemie obrony powietrznej "Narew". W mailach miały pojawiać się również informacje chronione klauzulami NATO.

Afera mailowa

Na początku czerwca 2021 roku ówczesny szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że konta e-mailowe należące do niego oraz do jego żony zostały przejęte przez hakerów. Sprawą zajęły się służby odpowiedzialne za bezpieczeństwa państwa. Od tego czasu w internecie publikowane są e-maile, które mają pochodzić z konta Dworczyka. Przedstawiciele rządu deklarowali, że nie będą odnosić się do autentyczności poszczególnych wiadomości. Prawdziwość kilku maili potwierdziły natomiast osoby, których nazwiska pojawiały się w korespondencji.

Reklama

We wrześniu 2022 r. Dworczyk złożył rezygnację z funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mówiąc, że o jego odejściu przeważyły względy osobiste. Obecnie Michał Dworczyk jest ministrem-członkiem Rady Ministrów.