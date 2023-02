W negocjacjach w nocy z poniedziałku na wtorek w Brukseli serbskiego prezydenta Aleksandara Vucica i kosowskiego premiera Albina Kurti uczestniczył co prawda tylko wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych Unii Jose Borrell, ale specjalny wysłannik USA ds. Bałkanów Gabriel Escobar był w belgijskiej stolicy w pobliżu. Od wybuchu przeszło rok temu wojny na Ukrainie, proces integracji regionu z UE nabrał bowiem dla Amerykanów strategicznego znaczenia. Jeśli zupełnie się wykolei, da to Władimirowi Putinowi możliwość otwarcia nowego frontu przeciw Zachodowi, i to w środku Unii. Stawka jest na tyle duża, że w proces pogodzenia Belgardu i Pristiny bezpośrednio zaangażowali się przywódcy największych państw Wspólnoty: do obu bałkańskich liderów wspólny list wystosowali prezydent Emmanuel Macron, kanclerz Olaf Scholz i premier Giorgia Meloni. Zabrakło w tym składzie tylko przywódców dwóch innych dużych krajów UE: premiera Polski Mateusza Morawieckiego i Hiszpanii Pedro Sancheza.

Sam plan, co do którego się zgodzili Vucic i Kurti (choć jeszcze go nie podpisali) był od wielu miesięcy w tajemnicy przygotowywany przez Berlin i Paryż. W ostatnim czasie zyskał jednak aprobatę wszystkich krajów UE, a także USA.

Jego fundamentalny element zakłada, że choć Serbia nie uzna Kosowa jako państwa, to będzie honorować wydane przez Pristinę dokumenty, w tym paszporty, a także rejestracje samochodowe. Obie strony zobowiązały się też do nie używania siły we wzajemnych relacjach oraz do nie blokowania wzajemnych starań o przystąpienie do UE. Kluczowe jest zobowiązanie Vucica, że Serbia nie będzie już stała na drodze do przystąpienia Kosowa do organizacji międzynarodowych. Do tej pory tak się działo w szczególności za sprawą Rosji i Chin, dwóch stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Mimo wszystko obu politykom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie utworzenia autonomicznego związku gmin Kosowa położonych na północ od rzeki Ibar. To obszar zamieszkały przez około 60 tys. osób, niemal wyłącznie Serbów. Chodzi o tereny, które de facto nie uznają władzy Pristiny a jedynie Belgradu. Z braku skutecznej kontroli państwa, stały się obszarem właściwie nieskrępowanej działalności grup przestępczych, w tym przemytników. Kompromis z Serbią mógłby temu zaradzić. Jednak władze Kosowa obawiają się, że przyznanie tej części kraju nadmiernej autonomii da narzędzie serbskim władzom do bezpośredniego wpływania na życie polityczne w Pristinie.

Wszystkie te kwestie mają jednak być przedmiotem dalszych negocjacji. Borrell zapowiedział, że spotka się ponownie z Vucicem i Kurtim w marcu. Na Bałkany ma też wtedy pojechać specjalny wysłannik UE Miroslav Lajcak.

Nie tylko silny nacisk Stanów Zjednoczonych doprowadził do nadzwyczajnego postępu rokowań. Innym czynnikiem jest gospodarka. Serbia pozostaje co prawda w ścisłym sojuszu z Rosją, jednak ta, pogrążona w wojnie, nie może na płaszczyźnie finansowej wiele Belgradowi zaoferować. Tymczasem pozostająca poza unijnym jednolitym rynkiem Serbia i Kosowa przekształciły się w obraz nędzy i rozpaczy w środku Unii. Ci, którzy pamiętają jak jeszcze w latach osiemdziesiątych była już Jugosławia dalece wyprzedzała pod względem poziomu życia Polskę dziś jadąc w tamte strony muszą przeżyć szok. Podczas gdy nasz kraj (42,5 tys. dol na mieszkańca) zbliża się do Hiszpanii (46,5 tys. dol), Serbia (24 tys. dol) gra w jednej lidze z Meksykiem (22,5 tys. dol) a Kosowo (14,3 tys. dol) jest uboższe od Egiptu (16 tys. dol). To zaś nie zmieni się dopóki oba kraje będą wzajemni się blokować na drodze do członkostwa w Unii. Niezależnie od tego problemem dla Pristiny pozostaje to, że kosowskiej niezależności wciąż nie uznaje pięć krajów UE: Hiszpanii (ze strachu przed precedensem dla Katalonii), Grecja, Cypr (przez związki z Rosją), a także Rumunia i Słowacja.