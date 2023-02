„Chociaż niemiecki rząd pod względem finansowym i wojskowym zrobił dużo dla napadniętej przez Rosję Ukrainy, sojusznicy postrzegają Niemcy jako kraj, który to, co konieczne, robi dopiero w ostatniej chwili i to tylko wskutek nacisku z zewnątrz – powiedział Radosław Sikorski.

Reklama

Stwarza to wrażenie, że władze w Berlinie „nie kontrolują tego tematu, że istnieje niechęć, że Niemcy nie sprawują przywództwa w reakcji na kryzys” – zaznaczył były szef polskie dyplomacji.

Odnosząc się do ogłoszonego przed rokiem przez Olafa Scholza „przełomu” w polityce wobec Rosji, Radosław Sikorski uznał wystąpienie kanclerza (z lutego 2022 r.) za odważne i zdecydowane, zastrzegł jednak, że jego zdaniem zapowiedziane zmiany zostały w zbyt małym stopniu zrealizowane. „Jeżeli zapowiada się wydatki na obronność w wysokości 100 mld euro, to oczekiwałbym, że do dziś zostanie wydanych więcej pieniędzy” – wyjaśnił.

Ucierpiał wizerunek Niemiec

Zwłoka w przekazywaniu broni Ukrainie wynika zdaniem Sikorskiego z sytuacji w niemieckiej polityce wewnętrznej. „Myślę, że kanclerz stara się pozyskać swoich wyborców w tempie, które jest dla nich do zaakceptowania. To tempo nie przystaje jednak do szybkości wydarzeń w Ukrainie, a to wpływa negatywnie na wizerunek Niemiec w świecie” – podkreślił europoseł PO.

DPA podaje, że od początku wojny Niemcy przekazały Ukrainie broń o wartości blisko 2,6 mld euro. Cała niemiecka pomoc dla Ukrainy, łącznie ze świadczeniami humanitarnymi i finansowymi, wynosi zdaniem niemieckiego rządu 14 mld euro. Z danych Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej wynika, że Niemcy zajmują trzecie miejsce po USA i Wielkiej Brytanii.

Reklama

Agencja dodaje, że pod względem pomocy wojskowej w liczbach bezwzględnych Polska wypada lepiej. W stosunku do potencjału ekonomicznego Niemcy znajdują się na 18 miejscu wśród 30 krajów NATO.