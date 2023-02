Tygodnik "Newsweek" w najnowszym numerze przytoczył słowa Marka Zagrobelnego, byłego działacza PiS, który twierdzi, że "ludzie PiS, którzy siedzą w komisjach, dostawiają krzyżyki na kartach do głosowania lub fałszuje się podpisy wyborców".

Zagrobelny, który przez 12 lat był członkiem PiS, wchodził w skład tworzonego przez tę partię korpusu ochrony wyborów, zasiadał też w komisjach wyborczych. Były działacz PiS twierdzi, że sam brał udział w fałszowaniu głosów i był świadkiem takiego fałszowania.

Obecnie w parlamencie procedowany jest przedstawiony przez PiS projekt zmian w Kodeksie wyborczym (26 stycznia uchwalił go Sejm, obecnie projektem zajmuje się Senat), który - według założeń autorów - ma pomóc w zwiększeniu frekwencji wyborczej. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie liczby obwodowych komisji wyborczych czy dowożenie mieszkańców do lokali wyborczych przez samorządy w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców. Krytycy zmian wskazują, że rozwiązania te mają przede wszystkim zwiększyć frekwencję wśród wyborców sprzyjających PiS. Wspomniany Zagrobelny twierdzi jednak w rozmowie z "Newsweekiem", że zmiany mają umożliwić PiS fałszowanie wyborów.

Po przyjęciu przez Sejm zmian w Kodeksie wyborczym Donald Tusk, przewodniczący PO, mówił o "nieustannych próbach manipulacji przy Kodeksie wyborczym, który najwyraźniej przeszkadza Prawu i Sprawiedliwości". - Ta partia szuka różnych sposobów, co udowodniły także ostatnie dni i przegłosowanie wczoraj nowego Kodeksu wyborczego, aby - obawiając się być może porażki w głosowaniu - aby zniekształcić wynik wyborów - mówił Tusk.

Czytaj więcej Polityka Tusk chce, żeby Nitras zajął się "przygotowaniem obrony wyborów przed fałszami" - Naszą odpowiedzią na zagrożenie manipulacjami i fałszerstwami wyborczymi jest przygotowanie wielkiej obywatelskiej społecznej akcji, której celem będzie skuteczne przypilnowanie wyborów - oświadczył lider PO Donald Tusk po przyjęciu przez Sejm zmian w Kodeksie wyborczym.

- Jeśli są gotowi dzisiaj, w świetle kamer, przy podniesionej kurtynie manipulować przy ordynacji wyborczej po to, aby zwiększyć swoje szanse wyborcze, to łatwo sobie wyobrazić, że będą także zdolni do innego typu manipulacji i coraz częściej wysnuwane domysły, coraz częściej artykułowane publicznie obawy, że PiS jest gotowy także sfałszować wybory one niestety są coraz bardziej uzasadnione - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej. W związku z tymi obawami Tusk powierzył posłowi KO, Sławomirowi Nitrasowi, "przygotowanie obrony wyborów przed manipulacjami i fałszami".

Wątpliwości co do uczciwości wyborów zgłaszał też wcześniej prezes PiS, Jarosław Kaczyński. W czasie jesiennego wystąpienia w Siedlcach mówił on, że w Polsce "to samorządy organizują wybory" i przypominał, że "najwięcej samorządów" ma opozycja. Kaczyński wezwał wówczas do tworzenia patroli wyborczych.

Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Wszyscy fałszują wybory? Zabójczo groźne narracje PiS i PO Można byłoby zażartować, że skoro w Polsce wybory fałszują solidarnie rządzący i opozycja, to jest tak, jak mówił Wielki Szu: „Graliśmy uczciwie, ja oszukiwałem, ty oszukiwałeś – wygrał lepszy”. Gdyby nie to, że sprawa jest poważna. I nie dlatego, że wybory rzeczywiście mogą być sfałszowane.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - najbliższe wybory w Polsce zostaną przeprowadzone uczciwie.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 30,2 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 42,9 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 26,9 proc. respondentów.



- Prawie co drugi respondent (47%) w wieku powyżej 50 lat oraz nieco mniejszy odsetek osób (45%) z wykształceniem wyższym nie ma pewności, czy najbliższe wybory w Polsce zostaną przeprowadzone uczciwie. Takiego samego zdania jest niemal połowa badanych (47%) z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto. Co druga osoba z miast liczących między 200 a 499 tys. mieszkańców nie jest pewna, czy najbliższe wybory w Polsce zostaną przeprowadzone uczciwie - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 lutego 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.