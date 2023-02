Portal e-urzad-skarbowy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, przez który można rozliczyć podatek za 2022 r. od północy nie działa. "Część użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. Przepraszamy za utrudnienia" - napisało MF na Twitterze tuż po godz. 1 w nocy.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa już po raz piąty udostępnią usługę Twój e-PIT. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności. Podatnicy złożyli w niej np. w 2019 r. ok. 7 mln elektronicznych deklaracji PIT, ale już w 2022 r. ok. 11,8 mln z ok. 19,8 mln elektronicznych deklaracji PIT.

W usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita” kłopoty z systemem KAS nie zaczęły się dziś w nocy, ale już na początku lutego. Poinformował nas o tym jeden z Czytelników, przedsiębiorca i płatnik VAT. Okazało się, że system nie dokonywał rejestracji podatkowej na koncie w CEIDG - zmiana powinna zmiana być widoczna na tzw. białej liście VAT, a nie jest.

- Urzędniczka skarbowa wyjaśniła mi dziś, że jest bardzo duża awaria systemu, która trwa już co najmniej tydzień i nikt wie, co jest jej przyczyną. Inaczej pisząc wszelkie zmiany dokonane przez przedsiębiorców są w systemie np. CEIDG czy w urzędzie skarbowym, ale nie zasysają ich systemy krajowej administracji skarbowej (KAS) i dlatego nie są widoczne na np. na białej liście. Czyli jest tak, jakby ich nie było, choć de facto zmiany są zrobione - mówi nam przedsiębiorca.

We wtorek po południu Ministerstwo Finansów potwierdziło w odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej”, że ma kłopoty. „W dniach 1-9 lutego 2023 r. wystąpiły problemy ze stabilnością systemu CRP KEP. Bezpośrednią przyczyną problemów wydajnościowych była zwiększona ilość przetwarzanych danych – głównie w związku z autoryzacją deklaracji PIT 11. Sytuacja ta nie była spowodowana atakiem hakerskim na systemy Ministerstwa Finansów.

Obecnie system CRP KEP działa stabilnie i wydajnie. Aplikacja jest na bieżąco monitorowana” - czytamy w odpowiedzi.

Kilka godzin później, o północy w środę kiedy ruszyło rozliczenie PIT za 2022 r. padły serwery KAS. Resort nie informuje kiedy zaczną działać.