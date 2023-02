W ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" resort edukacji przeznaczył 40 mln zł na wsparcie 42 organizacji. Wiele z nich jest blisko powiązanych z PiS.

Reklama

Stacja TVN24 poinformowała, że w ramach funduszu przekazano pieniądze na nieruchomości m.in. na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy czy działka z dwoma stawami, lasem i „domkiem pszczelarza” w okolicach Elbląga.

- Od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa, hejtu - nie przeciwko nam, przeciwko mi, nie przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy; hejtu przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną - bronił się w czasie posiedzenia Sejmu Czarnek. Opozycja złożyła już wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki.

Czytaj więcej Polityka Przemysław Czarnek: Wiele przekłamań. Wiele hejtu. Żadną fundacją nie zawiaduje ktokolwiek z PiS – Nie ma tam nikogo z moich znajomych. Nie ma tam też żadnej fundacji, ani żadnego stowarzyszenia, którym by zawiadywał ktokolwiek z PiS - mówi Przemysław Czarnek o beneficjentach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tymczasem "Rzeczpospolita" ujawniła, że minister dwukrotnie zmieniał skład zespołu doradczego, który opiniował wnioski o dotacje na zakup nieruchomości.



Reklama

W zespole od początku była m.in. Elżbieta Bojanowska (takie nazwisko nosi była wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego) czy Szymon Dziubicki (dyrektor departamentu w KPRM, prywatnie mąż wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gembickiej). Wnioski oceniali także m.in. pracownicy rządowej agencji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Damian Ziółek i Stefan Kołucki.

Dlaczego dwukrotnie zmieniano skład zespołu? – Może ktoś się zorientował, że ważne dla PiS projekty mogą nie dostać dofinansowania, i próbował w ten sposób wpływać na ich ocenę – sugeruje była minister edukacji, posłanka KO Krystyna Szumilas.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają całą sprawę.

55,8 proc. respondentów odpowiedziało, że ocenia ją negatywnie.

Reklama

Pozytywny stosunek do działań resortu ma 12,2 proc. ankietowanych.

Zdania w tej sprawie nie ma 17,2 proc. respondentów.

14,8 proc. ankietowanych nie słyszało o całej sprawie.



- Mężczyźni (60%) częściej niż kobiety (52%) negatywnie wypowiadają się na temat sprawy tzw. Willi plus. Zła opinia o zakupie przez organizacje pozarządowe nieruchomości za publiczne pieniądze przybiera na intensywności wraz z wiekiem (33% - badani do 24 lat, 69% - osoby powyżej 50 lat). Analogiczny trend występuje także w przypadku wykształcenia (38% - osoby posiadające wykształcenie podstawowe/gimnazjalne, 63% - badani z wykształceniem wyższym). Sześciu na dziesięciu respondentów (61%) z dochodem powyżej 5000 zł netto negatywnie ocenia sprawę tzw. Willi plus. Takiego samego zdania jest niemal trzy czwarte badanych (72%) z miast liczących między 200 a 499 tys. mieszkańców - opisuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 lutego 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.