Co zrobić z programem „Willa+”?

To wielki skandal, że komukolwiek w PiS przyszło do głowy, aby za państwowe pieniądze pozyskiwać własność. Zasady w tym konkursie były takie, że fundacje są prywatne, założone przez prywatne osoby, a po kilku latach będą swobodnie tym majątkiem dysponowały. To przypomina końcówkę PRL-u i uwłaszczanie nomenklatury. Pozornie jest to zgodne z prawem, ale kompletnie nieprzyzwoite. Po „Korycie+”, czyli projekcie, który miał cementować władze spółek Skarbu Państwa, jest to kolejny projekt pokazujący, że PiS uważa, iż przegra wybory, w związku z tym chce się zabezpieczyć finansowo na lata.

Czy PO, zamkiem na wodzie zamienionym na hotel, nie bierze udziału w programie „Willa+”?

Mowa o fundacji, której fundatorami są instytucje publiczne – uczelnie, samorządy itp. Zamek ma pokoje gościnne na potrzeby konferencji i nie jest to hotel, a poza tym Kolegium Europy Wschodniej prowadzi działalność ponad podziałami. Są w nim przedstawiciele prezydenta, MSZ, tak samo jest w radzie fundacji. Wyjątkowo nieuczciwe jest porównywanie „Willi+” do tej sprawy. W tym drugim przypadku mówimy nie o prywatnych osobach czy działaczach jakiejś partii, tylko o instytucjach publicznych. Ten majątek pozostał w publicznym władaniu. Nikt prywatnie na tym ręki nie położył.

Jeśli PO doszłaby do władzy, to jak odzyska majątek z programu „Willa+”?

Powinna zostać utworzona odpowiednia ścieżka prawna. Są precedensy, na przykład komisja weryfikacyjna. Nawet jeżeli program był w zgodzie z prawem – bo PiS tak zmienił przepisy, że ministrowie mogą tak działać, choć woła o pomstę do nieba – to trzeba po prostu wrócić do tych spraw. Fundacje powinny otrzymywać środki na działalność, granty, projekty, a nie służyć do uwłaszczania się. Tu wszystko stoi na głowie. Już nie mówię o tym, że są tam podmioty, które powstały nawet kilka dni przed konkursem, co oznacza, że nie jest to uczciwe działanie, lecz rozdawanie apanaży swoim. Niektórzy politycy PiS wyjdą z lat swoich rządów z willami do dyspozycji w dobrych miejscach w Warszawie, z możliwością ich sprzedaży za jakiś czas. To jest coś niedopuszczalnego, więc musi się znaleźć taka ścieżka, żeby te patologie naprawić.

PiS kradnie?

To słowo bardzo potoczne. To raczej uwłaszczanie działaczy, polityków, ministrów PiS poprzez fundacje. To jest absolutnie patologiczne.

Co KO jest w stanie zrobić dla Polaków, żeby za waszych rządów żyło im się lepiej niż za obecnej władzy? Pytam o pięć najważniejszych punktów.

Pierwsza rzecz musi dotyczyć lepszego życia, tzn. poprawy sytuacji materialnej Polaków, w tym odblokowanie pieniędzy europejskich. Drugi obszar to kwestia usług publicznych. Mamy do czynienia z załamaniem się systemu ochrony zdrowia i edukacji. Trzecia kwestia to sprawy związane z uzdrowieniem moralnej atmosfery w Polsce, czyli rozliczeniem afer PiS, których przecież jest kilkadziesiąt. Czwarty punkt to kwestia wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Ludzie z mniejszych miejscowości narzekają, że nie mogą dojechać do pracy, szkoły, ośrodków zdrowia czy załatwić jakichś spraw w mieście powiatowym. Na piątym miejscu postawiłbym kwestię mieszkań. „Mieszkanie dla młodych” pozwoliło na zakup mieszkania 340 tys. rodzin. A potem mieliśmy serię porażek PiS: „Mieszkanie+”, drewniane domy, wszystkie te nieudane koncepcje.

Kolejny sondaż zaufania pokazał, że Rafał Trzaskowski cieszy się większym poparciem społecznym niż Donald Tusk. Czy to prezydent Warszawy mógłby być kandydatem KO na premiera?

Kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Zaufanie do Tuska wzrosło, choć też rośnie nieufność. Widać, że scena w Polsce się polaryzuje. To cena za to, że jest tak mocno atakowanym liderem opozycji. Rafał Trzaskowski jest w trochę innej sytuacji. Cieszy, że dwóch polityków PO ma tak mocną pozycję. To, że Trzaskowski lideruje, że jest przed prezydentem Dudą, premierem Morawieckim cieszy i pokazuje dobrą tendencję.

Czyli Tusk pozostanie kandydatem KO na premiera?

To oczywista oczywistość.

współpraca Jakub Mikulski