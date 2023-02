W ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” resort przeznaczył 40 mln zł na wsparcie 42 organizacji. Ponieważ niektóre dotacje dotyczą zakupu nieruchomości na Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie w Warszawie, część mediów określa sprawę jako „program willa plus”.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Dotacje ministra Czarnka na zakup willi. Morawiecki: Zamierzam mu podziękować W ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" resort przeznaczył 40 mln zł na wsparcie 42 organizacji. Wiele z nich jest blisko powiązanych z PiS. Premier zapowiedział, że zamierza podziękować Przemysławowi Czarnkowi.

Opozycja, w tym Konfederacja, krytykują Czarnka i „rozdawanie z pieniędzy na edukację pieniędzy dla swoich działaczy partyjnych” - jak ujął Krzysztof Bosak. Lewica chce głosowania ws. wotum nieufności dla ministra, którego w obronę wzięli politycy PiS, w tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział w czwartek, że zamierza podziękować Czarnkowi. Na konferencji prasowej przekonywał, że minister edukacji „stara się według jasnych i transparentnych kryteriów wspomagać organizacje pozarządowe”.

Czytaj więcej Oświata W sprawie "Willi plus" poprosimy o rozsądniejsze tłumaczenia W sytuacji, gdy szkoły jest w tak głębokiej zapaści, nierozsądne wydawanie pieniędzy nie powinno w ogóle mieć miejsca. Ani teraz, ani w przeszłości, ani w kolejnych latach.

Sprawę przyznania środków skomentował w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Reklama

- To są fundusze, które, jak rozumiem, zawsze były. Były przekazywane do różnych organizacji zawsze. Raz otrzymują takie organizacje, a raz otrzymują inne organizacje - powiedział prezydent.

- Wszystkie są organizacjami, jak rozumiem, które kwalifikowały się do tego, by otrzymać pieniądze, no chyba że otrzymała jakaś organizacja, która takich warunków nie spełniała. To jest jakby najważniejsza kwestia. Jeżeli tylko spełniała warunki, żeby otrzymać środki zgodnie z odpowiednimi przepisami, no to cóż - dodał Duda.