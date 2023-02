Deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK są skuteczne tylko do końca lutego 2023 roku. Dotyczy to nie tylko deklaracji złożonych przez pracowników będących już uczestnikami PPK, ale też osób, które deklarację o rezygnacji złożyły przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK, w tym nowozatrudnionych.